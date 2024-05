POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 60-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt

Varel (ots) - Am Abend des 13.05.2024 kam es gegen 21.30 Uhr in einer Gaststätte am Schloßplatz in Varel zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein weiblicher Gast, der trotz eines Hausverbotes die Gaststätte betrat, schleuderte einen Aschenbecher in Richtung einer hinter dem Tresen stehenden 76-Jährigen, die ...

