POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung und anschließender Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Varel

Varel (ots)

Am Abend des 13.05.2024 kam es gegen 21.30 Uhr in einer Gaststätte am Schloßplatz in Varel zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein weiblicher Gast, der trotz eines Hausverbotes die Gaststätte betrat, schleuderte einen Aschenbecher in Richtung einer hinter dem Tresen stehenden 76-Jährigen, die dadurch leicht verletzt wurde. Ein Gast konnte die Beschuldigte bis zum Eintreffen der Polizei von weiteren Handlungen abhalten. Als sie zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden sollte, griff sie die eingesetzten Polizeibeamten an und verletzten einen männlichen Polizeibeamten leicht.

