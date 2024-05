Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 16-jähriger Rollerfahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle, kann aber gestellt werden - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Wilhelmshaven (ots)

Am Nachmittag des 03.05.2024 beabsichtigte eine Funkstreifenbesatzung der Wilhelmshavener Polizei gegen 15:30 Uhr einen in der tom-Brok-Straße fahrenden Motorroller anzuhalten, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Der Rollerfahrer kam der Aufforderung zum Anhalten jedoch nicht nach, erhöhte die Geschwindigkeit und entfernte sich in östliche Richtung in die Kirchreihe. Die Beamten nahmen die Verfolgung u.a. über die Berliner Straße, den Paul-Wulf-Weg und die Koppenhörner Straße auf, verloren währenddessen kurzzeitig den Sichtkontakt und konnten das Fahrzeug samt Fahrer letztlich auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Friedenstraße antreffen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten als Fahrer einen 16-jährigen Wilhelmshavener fest, der angab, dass das Fahrzeug umgebaut und nicht zugelassen sei. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 16-Jährigen ein. Der Fluchtweg war zum Tatzeitpunkt von Fußgängern und Radfahrern frequentiert. Da nicht auszuschließen ist, dass sich aufgrund der Fahrweise an zum Teil unübersichtlichen Gegebenheiten Gefährdungssituationen ereigneten, wendet sich die Polizei an die Bürgerinnen und Bürger: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

