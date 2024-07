BPOLI PW - GdpD POM: Drei Haftbefehle in Gesamtsumme von 1930,- Euro vollstreckte die Bundespolizei am Wochenende - alle drei polnischen Staatsangehörigen konnten nach Zahlung der Geldstrafe ihre Reisen fortsetzen.

Insel Usedom/ Pasewalk (ots) - Bei der Landespolizei in Heringsdorf ging heute Vormittag telefonisch ein Bürgerhinweis ein, in welchem eine dreiköpfige Personengruppe in Dargen/ Insel Usedom gemeldet wurde. Die Kollegen informierten die Bundespolizei. Gegen 10:10 Uhr wurden in der Ortslage Dargen drei afghanische Staatsangehörige durch Verstärkungskräfte der ...

mehr