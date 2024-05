Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht im Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 14:45 Uhr in einem Parkhaus in der Breitwiesenstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich hierbei unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg (Tel.: 07152 6050) in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 2500,- Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell