Polizei Aachen

POL-AC: Unfall unter Drogeneinfluss

Bild-Infos

Download

Eschweiler (ots)

Der geschulte Blick eines Polizisten schläft nicht - auch nicht in dessen Freizeit. Dies durfte ein 21jähriger Stolberger jüngst unmittelbar miterleben. So fiel einem Beamten, der privat unterwegs war, am Mittwoch (14.02.2024) die unsichere Fahrweise des vor ihm fahrenden Kupferstädters auf. Er rief daher seine im Dienst befindlichen Kollegen zu Hilfe und führte sie zielsicher an das Fahrzeug heran.

An der Einmündung Quellstraße und Eifelstraße in Eschweiler erwartete dann gegen 23:30 Uhr ein Streifenwagen den Pkw und seinen Fahrer. Als dieser die Streife erkannte, wollte er der Kontrolle entgehen und versuchte zu wenden. Dieses Manöver entpuppte sich als weiterer Fehler: statt in die andere Richtung lenkte er sein Gefährt in die Leitplanke. Dort halfen die Beamten dem Unverletzten dann beim Aussteigen.

Im Fahrzeug fanden sich bei der intensiven Suche zwar Betäubungsmittel aber leider kein Führerschein - einen solchen besitzt der Mann nicht. Da der dringende Verdacht bestand, dass er von den vorgenannten Rauschmitteln zuvor einen Teil konsumiert hatte, musste er sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Diese wird in dem Strafverfahren, das ihn erwartet, sicherlich thematisiert werden.

An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Es wurde anschließend abgeschleppt. (And.)

Beiliegendes Foto kann rechtefrei genutzt werden.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell