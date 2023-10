Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tabak und Zigaretten gestohlen - Polizei stellt Tatverdächtigen

Hamm-Herringen (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann hat aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Teutonenstraße am Sonntag, 22. Oktober, Tabak und Zigaretten gestohlen - die Polizei stellte ihn im Rahmen der Fahndung.

Gegen 12.05 Uhr bemerkte eine 34 Jahre alte Angestellte, wie der Mann Tabakdosen an sich nahm, zu einem E-Scooter rannte und davonfuhr. Sie alarmierte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Einsatzkräfte den 41-Jährigen an der Hafenstraße auf einem E-Scooter an. Als sie den Mann aus Soest ansprachen, versuchte er zunächst zu flüchten. Nur wenige Meter später holten die Polizisten den Mann allerdings ein und brachten ihn zu Boden.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten neben dem Tabak auch noch gestohlene Zigaretten. Eine Überprüfung des E-Scooters ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen einlag. (hr)

