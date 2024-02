Polizei Aachen

POL-AC: Polizei zieht Bilanz nach Rosenmontag

StädteRegion Aachen (ots)

In der StädteRegion Aachen feierten zahlreiche Jecken ausgelassen und friedlich den diesjährigen Karneval. Die Polizei Aachen war an bekannten Örtlichkeiten mit starken Kräften präsent, um bei Straftaten unmittelbar eingreifen zu können.

Ein kleiner Teil der Feiernden sorgte jedoch auch in diesem Jahr wieder für einige Polizeieinsätze, in den meisten Fällen standen die Beteiligten nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss.

An Rosenmontag sprach die Polizei in der StädteRegion 16 Platzverweise aus und musste acht Personen in Gewahrsam nehmen. Es gab zahlreiche Meldungen über Streitigkeiten und Schlägereien, wobei bei 21 Sachverhalten Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen wurden.

Insgesamt musste die Polizei am Karnevalswochenende in der StädteRegion Aachen mehr als 50 Platzverweise aussprechen und mehr als 15 Personen in Gewahrsam nehmen. Dazu wurden mehr als 50 Körperverletzungsdelikte protokolliert und acht Anzeigen wegen Widerstandes gegen oder tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte geschrieben.

Die Polizei führte seit Fettdonnerstag fast 330 Verkehrskontrollen durch, unter anderem um die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer zu überprüfen. Dabei stellten sie 17 Alkoholverstöße fest, wobei 14 Blutproben entnommen werden mussten.

Trotz der registrierten Vorfälle, kann man von einem ruhigen Karnevalswochenende ohne größere Zwischenfälle sprechen.

Die Pressemeldung bezieht sich einerseits auf die vorliegenden Meldungen für den 12.02.2024 06:00 Uhr bis zum 13.02.2024 06:00 Uhr, sowie in der Gesamtbilanz auf den Zeitraum zwischen dem 08.02.2025 (Fettdonnerstag) 06:00 Uhr und dem 13.02.2025 (Veilchendienstag) 06:00 Uhr.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell