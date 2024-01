Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Schlimmeres verhindert

Friesenheim (ots)

Am Freitagabend verhinderte eine aufmerksame Autofahrerin vermutlich Schlimmeres, als ihr die auffällige Fahrweise eines Mercedes auffiel. Zunächst hielt der 61-jährige Fahrer des Mercedes in Friesenheim ohne erkennbaren Grund mitten auf der Straße an. Die couragierte Zeugin sprach ihn daraufhin selbst an, wobei sie Alkoholgeruch und eine gewisse Orientierungslosigkeit bemerkte. Aufgrund dieser Feststellungen wählte sie die 110. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Lahr konnten das Fahrzeug samt Fahrer kurze Zeit später einer Kontrolle unterziehen. Der 61-jährige war mit knapp über zwei Promille nicht mehr in der Lage den Pkw sicher zu führen. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

