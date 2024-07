Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, B 33

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf Kreuzung fordert drei Verletzte (07.07.2024)

St. Georgen - B 33 (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 14.000 Euro, sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend, gegen 21 Uhr. Ein 60-Jähriger fuhr auf der Bundesstraße 33 und trotz "Rotlicht" einer Ampel, auf die Einmündung der B 33 und der Buchenberger Straße. Dort stieß er mit einem Skoda Rapid einer 31-Jährigen zusammen, die aus Richtung Peterzell kommend in Fahrtrichtung Villingen bei "grün" abbog. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der VW-Fahrer und beide Insassen leicht. Die Personen im vorfahrtsberechtigten Skoda blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnte beim 60-Jährigen Fahrer ein Alkoholwert über 0,3 Promille festgestellt werden, weswegen eine Blutentnahme die Folge war. Beide total beschädigten, nicht mehr fahrbereiten Autos holten Abschleppdienste an der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell