POL-F: 240513 - 0507 Frankfurt - Innenstadt: Polizei stellt ca. 250g Rauschgift sicher

Frankfurt (ots) - (ha/gae) In der Nacht von Samstag (11. Mai 2024) auf Sonntag (12. Mai 2024) raubte ein unbekannter Mann einen Geschädigten in der Nähe eines Kiosks auf der Zeil aus. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen der 36-jährige Geschädigte und ein aktuell noch unbekannter Mann gegen 02:00 Uhr vor einem Kiosk in Höhe der Zeil 51 ...

