POL-F: 240513 - 0505 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) - (ha) Am Freitagnachmittag (10. Mai 2024) kam es in Frankfurt Bornheim zu einem Fahrzeugbrand, in Folge dessen 6 weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 16:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Fahrzeug in der Wittelsbacherallee brennen würde. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Transporter bereits in Vollbrand. Durch das Übergreifen ...

mehr