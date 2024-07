Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fünfstellige Beträge ergaunert: Betrüger schlagen online zweimal zu

Kreis Höxter (ots)

Opfer dreister Onlinebetrugsmaschen wurden zwei Frauen im Kreis Höxter. In beiden Fällen konnte jeweils ein hoher fünfstelliger Betrag ergaunert werden. Dabei wurden den Opfern falsche Tatsachen vorgespielt.

Eine 55-Jährige aus Steinheim wurde bei Facebook von einer unbekannten Person angeschrieben, die sich als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ausgegeben hatte. Ihr wurde ein Paket mit Geld versprochen, wenn sie dem Absender vorher Codes von Online-Gutschein-Karten zuschickt. In einem Zeitraum von etwa zwei Monaten übermittelte die 55-Jährige mehrfach die Codes an den unbekannten Empfänger. Der Betrag summierte sich auf eine fünfstellige Euro-Höhe. In Beverungen wurde eine 65-Jährige Opfer einer weiteren Betrugsmasche. Über eine Online-Plattform kontaktierte sie ein vermeintlicher Arzt aus Syrien. Er gab an, dass sie auf ein Paket aufpassen solle, bis er in Deutschland sei. Da angeblich immer wieder Gebühren für den Transport des Pakets angefallen waren, überwies die 65-Jährige mehrfach Geldbeträge auf verschiedene Konten. Auch hier geht der Schaden in den fünfstelligen Euro-Bereich. Die genannten Pakete kamen in beiden Fällen nicht an.

Die Polizei warnt an dieser Stelle vor solchen Betrugsmaschen. Die Betrüger lassen sich immer wieder neue Geschichten einfallen, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Daher der Rat der Polizei: "Überweisen Sie kein Geld an Personen, die Sie nicht kennen. Verschicken Sie keine Codes von Gutscheinkarten. Bleiben Sie wachsam."/rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell