Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

BODENFELDE, (go), PRIVATSTRASSE, (GARTENGRUNDSTÜCK), zwischen Sonntag, dem 17.03.2024, 14:00 Uhr und Montag, dem 18.03.2024, 11:00 Uhr Bisher unbekannte Täter drangen durch einen Zaun auf das Grundstück des Geschädigten ein und brachen eine Hütte auf. Sie entwendeten ein Lottospiel und eine CO2 Flasche. Der Gesamtschaden beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05571-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

