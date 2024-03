Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Bushaltestelle/ Vandalismus

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Holzmindener Straße , dortige Bushaltestelle. Zeitraum: Sonntag, 17. März 2024, 17:00 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 06:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft beschädigte bei der Bushaltestelle Holzmindener Straße, Höhe Hausnr. 3, zwei Seitenscheiben. Anwohner aus Kreiensen, insbesondere aus der Holzmindener Straße, werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel, 05382 95390, oder an die Polizeistation Kreiensen, Tel. 05563 999130, zu melden. Durch diesen Vandalismus entstand der Allgemeinheit (Geschädigter ist die Stadt Einbeck) ein geschätzter Sachschaden von 2500.- Euro und es wurden Ermittlungen wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell