Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck/ OT Ahlshausen (Kr.) 17.03.2024, 01:45 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 17.03.2024, befuhr ein 21jähriger Kalefelder unerlaubt mit dem Pkw eines Bekannten, die K 652 aus Rtg. Ahlshausen kommend, in Rtg. Opperhausen. Mit im Fahrzeug befand sich ein 20jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Kalefeld. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Fahrer dann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Am Pkw entstand Sachschaden. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten dann deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert oberhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den noch in der Probezeit befindlichen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Bis zu einer richterlichen Entscheidung darf er nun keine führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeuge mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell