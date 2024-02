Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche in Geschäfte am Schwanenmarkt: Wer hat etwas gehört oder gesehen?

Krefeld (ots)

Am Wochenende wurde in zwei Geschäfte auf der Hochstraße eingebrochen. Aus einem der Läden nahmen die Täter Geld mit, bei dem anderen steht die Beute noch nicht fest. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Beide Geschäfte befinden sich in der Nähe des Schwanenmarkts. Die Polizei sucht nach Zeugen: An einem der Läden haben die Täter mehrere Stäbe eines Metallgitters durchgeflext - vielleicht haben Anwohner oder Passanten das Geräusch gehört und können dadurch mithelfen, die Tatzeit genauer einzugrenzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt sie zwischen Samstag, 18:15 Uhr, und Montag, 8:55 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei unter der 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(25)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell