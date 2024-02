POL-RE: Castrop-Rauxel: Fußgänger von Auto angefahren - Fahrer gesucht

Recklinghausen (ots) - Am 04.02.2024 ist gegen 22:37 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gelände in Gladbeck ausgebrochen. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnte eine Scheune im Vollbrand feststellen. In der Scheune war Heu gelagert und mehrere Kraftfahrzeuge abgestellt. Die Höhe des ...

