POL-RE: Recklinghausen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Recklinghausen (ots) - Am Morgen kam es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer 10-Jährigen. Gegen 07:45 Uhr bog ein 39-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen von der Paschenbergstraße in den Resser Weg ein. Zeitgleich wollte eine 10-Jährige aus Herten mit ihrem Fahrrad den Resser Weg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Das Mädchen musste mit leichten Verletzungen in ...

