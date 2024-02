Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Raub auf REWE (Schillerstr. 85)- 2 Täter flüchtig- Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am 03.02.2024 gegen 21:55 Uhr betraten zwei unbekannte männliche Täter das o.a. Lebensmittelgeschäft. Die Täter führten bei der Tatausübung ein langes Messer und eine schwarze Schusswaffe (Pistole) mit. Der Täter mit dem langen Messer forderte unter Vorhalt des Messers die 18-jährige Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahmen die Täter das Bargeld aus der Kasse. Danach flüchteten die beiden Täter fußläufig von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich drei Angestellte und drei Kunden in dem Geschäft. Die sofort eingesetzte Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Geschädigten und Zeugen blieben unverletzt. Täterbeschreibung:

- 2 männliche Täter - beide dunkel gekleidet - trugen beide Mützen, Schal und Baseballkappen - beide waren von eher kräftiger Figur

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell