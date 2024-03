Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubt "Schrott" gesammelt

Einbeck (ots)

Dassel, OT Rengershausen (Kr.) 16.03.2024; 13:30 Uhr

Am Samstagmittag, den 16.03.2024, kontrollierte eine Polizeistreife den 27jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinters in der Ortschaft Rengershausen. Der gebürtige rumänische Staatsbürger machte durch Abspielen einer Melodie, über einen Außenlautsprecher, auf sich aufmerksam, um "Metallschrott" von Anwohnern einzusammeln. Während der Überprüfung fiel den Beamten auf, dass der aus Hameln kommende Mann kein Reisegewerbe angemeldet hat, eine Kenntlichmachung an seinem Fahrzeug fehlte und er keine Sammelerlaubnis besitz. Verbotener Weise hatte er zum Metall dann auch noch Elektroschrott eingesammelt. Gegen den Sammler wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den eingesammelten "Schrott" musste er im Anschluss bei der zuständigen Mülldeponie entladen.

