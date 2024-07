Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Auffahrunfall, der sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Ulmer Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. Eine 51-jährige Opel-Fahrerin war in Richtung Stadtmitte unterwegs und hielt an der Kreuzung mit der Hähnlehofstraße an der roten Ampel an. Beim Losfahren verringerte sie die Geschwindigkeit wieder, da die zweite Lichtzeichenanlage eigenen Angaben zufolge Rot zeigte. Ein nachfolgender 65 Jahre alter Fiat-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der Beifahrer im Opel leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Dieb macht sich an Blumenautomaten zu schaffen

Einen Automaten, der vor einem Blumenladen in der Straße "Pfannenstiel" aufgestellt ist, hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufzubrechen versucht. Er ließ von seinem Vorhaben jedoch ab und hinterließ Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Mittwoch kurz nach 1 Uhr in ein Firmengebäude in der Deisenfangstraße eingestiegen. Über ein gekipptes Fenster gelangte der Unbekannte in die Firmenräume und durchsuchte diese nach Barem. Mit etwas Münzgeld suchte der Einbrecher das Weite. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Fronreute

Vermeintliche Pflegedienst-Mitarbeiterin - Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Der Polizeiposten Altshausen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aus einer Wohnung in der Kirchstraße aufgenommen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge erhielt eine Seniorin Mitte letzter Woche mehrmals Besuch von einer weiß gekleideten Frau und ging davon aus, dass diese von einem Pflegedienst geschickt wurde. Nachdem die Unbekannte mehrmals in der Wohnung der 89-Jährigen war, stellte die Seniorin das Fehlen von Bargeld und Schmuck fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Frau mit asiatischem Aussehen und gebrochenem Deutsch nicht bei einem Pflegedienst arbeitet. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Unbekannten und dem Diebstahl besteht. Die Beamten warnen vor dieser Masche und bitten unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zu der angeblichen Pflegedienstmitarbeiterin.

Bad Waldsee

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Überholmanöver auf der L 300 zwischen Haisterkirch und Bad Waldsee wurde am Mittwoch kurz vor 11 Uhr ein 33 Jahre alter Honda-Fahrer leicht verletzt. Eine ebenfalls 33-jährige Daimler-Fahrerin setzte kurz nach Haisterkirch zum Überholen an und übersah dabei den Motorradfahrer, der in selber Richtung fuhr und sich bereits im Überholvorgang befand. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich Prellungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 5.000 Euro beziffert.

Wangen

Anhänger mit Molke kippt um

Von über 1.000 Litern Molke wurde die Fahrbahn der Ravensburger Straße am Donnerstag kurz nach 8 Uhr nach einem Verkehrsunfall überflutet. Der 44 Jahre alte Lenker eines Pkw-Gespanns mit Anhänger bog von der Zeppelinstraße nach links in die Ravensburger Straße ein. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der Anhänger um und überschlug sich. Die beiden mit Molke gefüllten Kunststoffkanister auf dem Anhänger fielen auf die Fahrbahn und wurden so beschädigt, dass die Flüssigkeit auslief. Die Freiwillige Feuerwehr und der Bauhof der Stadt Wangen reinigten die Fahrbahn. Die Straße wurde während der Reinigungsarbeiten bis gegen 11 Uhr komplett gesperrt, erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Der Sachschaden am Anhänger und am Fahrzeug wird indes auf mehrere hundert 500 Euro beziffert.

Wangen

Frau wird Opfer von Betrügern

Als Mitarbeiter einer namhaften Online-Verkaufsplattform hat sich ein Betrüger Anfang dieser Woche einer 77-Jährigen gegenüber ausgegeben. Der Unbekannte kontaktierte die Seniorin telefonisch und behauptete, dass ihr Zugang gehackt und Ware bestellt worden sei. Um dies zu beheben, überzeugte der Betrüger die Frau davon, eine Software auf ihren Rechner aufzuspielen, mit der er Zugriff auf die Daten der Frau erlangte. So konnte der Unbekannte mehrere Bestellungen im Wert mehrere hundert Euro auf Kosten der Seniorin tätigen. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und warnt davor, am Telefon Fremden gegenüber sensible Daten herauszugeben oder Zugriff auf den Rechner zu gewähren. Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch und verständigen Sie die Polizei. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Wangen

Fahrerflucht

Einen Alfa Romeo, der in der Spinnereistraße geparkt war, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, vorne links touchiert. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unbekannte weiter. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell