Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreuzungsbereich - ein Leichtverletzter

Recklinghausen (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Der 55-jährige Motorradfahrer aus Herten wollte am Sonntag, gegen 13:15 Uhr, von der Esseler Straße aus (aus Fahrtrichtung Essel) nach links in die Dortmunder Straße (Fahrtrichtung Recklinghausen) einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam ihm eine 39-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick entgegen. Sie bog von der Esseler Straße aus nach rechts in Richtung Recklinghausen ab.

Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der 55-Jährige musste mit leichten Verletzungen behandelt werden.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit - ein Abschlepper kümmerte sich um den Transport.

Der gesamte Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell