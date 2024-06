Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Kind kollidiert

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Bülowstraße/August-Hahn-Straße-Kastanienweg;

Unfallzeit: 18.06.2024, 16.05 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind sucht die Polizei in Gronau einen daran beteiligten Autofahrer. Das Geschehen spielte sich am Montag gegen 16.05 Uhr ab: nach ersten Erkenntnissen war ein 13-Jähriger mit seinem Rad auf der Bülowstraße in Richtung Kastanienweg unterwegs. An der Kreuzung mit der August-Hahn-Straße und dem Kastanienweg stieß der Gronauer mit einem von rechts kommenden Pkw zusammen. Der Fahrer habe sich nach einem kurzen Wortwechsel entfernt. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 Jahre alt, blonde Haare, eine gelbe Weste tragend. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell