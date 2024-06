Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Büssinghook;

Unfallzeit: 18.06.2024, 10.30 Uhr;

Ein Autofahrer hat am vergangenen Dienstag in Bocholt beim Einfahren in eine Parklücke einen geparkten Pkw touchiert. Der Verkehrsunfall spielte sich gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis am Büssinghook ab. Der Unfallverursacher beabsichtigte, nach kurzer Wartezeit in der Praxis nach dem Fahrzeughalter zu suchen. Als er zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Es handelt sich um einen anthrazitfarbenen VW Sharan mit Bocholter Kennzeichen. Das Fahrzeug weist linksseitig an der hinteren Stoßstange eine Beschädigung auf. Der Fahrzeughalter wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen.(ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell