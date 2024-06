Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Reifen eingestochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kaiserstiege;

Tatzeit: 18.06.2024, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr;

An der Kaiserstiege in Gronau hat ein Unbekannter ein weiteres geparktes Auto beschädigt: Der Täter stach am Dienstagnachmittag in einen Reifen. Zu ähnlich gelagerten Vorfällen war es dort, wie berichtet, bereits in der vorangegangenen Nacht gekommen (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5804343). Wer Hinweise zur Aufklärung dieser Taten machen kann, sollte sich mit dem Kriminalkommissariat in Gronau in Verbindung setzen: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell