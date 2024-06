Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher flüchten

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Mühlengrund;

Tatzeit: 18.06.2024, 23.30 Uhr;

In ein Geschäft eingebrochen sind Unbekannte am Dienstagabend in Gescher. Um in das Gebäude an der Straße Mühlengrund zu gelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Als sich ein Zeuge näherte und mit den Scheinwerfern seines Autos von außen in die Räume leuchtete, ergriffen die Einbrecher die Flucht. Die Täter trugen dunkle Kleidung und dunkle Masken. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell