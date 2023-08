Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Rotlicht in Kreuzungsbereich eingefahren und Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein Pkw Fahrer (59) aus Einbeck befuhr am Mittwoch, 16.08.2023, gegen 23.05 Uhr den Hubeweg stadteinwärts. An der Kreuzung zur Rabbethgestraße wollte er in diese nach links abbiegen. Er fuhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er mit dem Pkw eines 47 jährigen aus einem Bad Gandersheimer Ortsteil, der die Rabbethgestraße in Richtung Teichenweg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Mitfahrerin dieses Pkw leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9000,- Euro.

