POL-BOR: Vreden - Zweirad entwendet

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Up de Haare; Tatzeit: 17.06.2024, 18.40 Uhr; Auf alkoholische Getränke abgesehen hatte es am Montag in Vreden ein Unbekannter. Der Täter war gegen 18.40 Uhr in einen gastronomischen Betrieb an der Straße Up de Haare eingedrungen. Aus dem Inneren ließ er einige Flaschen mitgehen. Der Tatverdächtige ist circa 15 bis 18 Jahre alt; er war bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover mit ...

