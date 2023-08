Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Grauer Audi stark beschädigt

Kleve (ots)

Am Montag (14. August 2023) zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr parkte ein grauer Audi am rechten Fahrbahnrand der Straße Nassauermauer. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken, vorderen Fahrzeugseite fest. Den Unfallverursacher, der an dieser Stelle hätte warten müssen, traf er nicht an, so dass er den Schaden der Polizei meldete. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden von der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 erbeten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell