Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rollerdiebstahl an der Bushaltestelle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße;

Tatzeit: 19.06.2024, zwischen 07.00 Uhr und 16.30 Uhr;

Entwendet haben Unbekannte am Mittwoch in Ahaus einen elektrischen Tretroller. Dieser hatte verschlossen an einer Bushaltestelle an der Wüllener Straße unweit des Krankenhauses gestanden. Dort kam es zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell