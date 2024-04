Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0206 --Nach Raubüberfall im Steintorviertel: Polizei fahndet mit Videos - Staatsanwaltschaft lobt Belohnung aus--

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 15.04.2024

Nachdem Anfang April ein Räuber ein Uhrengeschäft im Steintorviertel überfiel und den Uhrmacher mit Faustschlägen und Reizgas verletzte, siehe hierzu auch die Pressemeldung 183, fahnden die Ermittlungsbehörden nun mit Hilfe zweier Videos nach dem Täter. Die Staatsanwaltschaft lobt eine Belohnung von 1000 Euro aus.

Der Räuber betrat am Mittwoch, 3. April, um 10.50 Uhr das Geschäft in der Straße Vor dem Steintor und sprühte dem Uhrmacher Reizgas ins Gesicht. Als dieser versuchte, den Angreifer zurückzudrängen, schlug der Täter mehrfach massiv auf den Kopf des Mannes ein. Erst als eine Zeugin zur Hilfe eilte, ließ der Schläger vom 72-Jährigen ab und flüchtete über die Straße Im Ring in die Lübecker Straße. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass er sich in einem dortigen Hinterhof umzog und durch die Gärten in die Heidelberger Straße flüchtete. Die Tatbekleidung konnte aufgefunden werden und befindet sich derzeit in der Spurenuntersuchung.

Die intensiven polizeilichen Ermittlungen laufen seit dem Tattag auf Hochtouren. Am Dienstag werden Polizistinnen und Polizisten Flyer im Bereich des Tatortes verteilen, um nach weiteren Zeugen zu suchen.

Dazu veröffentlicht die Polizei nun zwei Videos von dem Räuber (einmal im Uhrengeschäft und einmal auf der Flucht) und erhofft sich damit weitere Hinweise aus der Bevölkerung heraus. Der Räuber ist etwa 180 Zentimeter groß, schlank und 20 bis 30 Jahre alt. Er hat schwarze, lockige Haare und einen dunklen Bartwuchs. Nachdem er die Kleidung gewechselt hatte, trug er einen grauen Pullover mit schwarzen Streifen an den Ärmeln (vermutlich der Marke "adidas") und eine blaue Jeans.

Wir fragen: "Wer kennt diesen Mann, wer hat zur Tatzeit in dem beschriebenen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht?" Es haben wohl auch Passanten den Räuber zunächst verfolgt, sich aber nicht mehr bei der Polizei gemeldet - auch sie werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Für Hinweise die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters in diesem Verfahren führen, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt. Eine Entscheidung über die Gewährung der Belohnung erfolgt nach Rechtskraft und unter Ausschluss des Rechtsweges.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell