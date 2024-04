Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0204 --Polizei stellt mehrere Antänzer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt, OT Steintor, Contrescarpe, Vor dem Steintor, Herdenotrsteinweg Zeit: 13.04.24 - 14.04.24

An diesem Wochenende waren in der Hansestadt wieder vermehrt Straßendiebe und Straßenräuber unterwegs, die häufig mit den so genannten Antanz-Tricks Handys, Geld und Uhren erbeuteten. Die Bremer Polizei nahm mehrere Täter vorläufig fest.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ging ein 19-Jähriger mit seinen Freundinnen durch die Contrescarpe. Hier wurde er von vier jungen Männern angesprochen und angetanzt. Wenig später bemerkte der Bremer den Verlust seines Smartphones. Als er hinter den Tätern herlief, setzte einer aus der Gruppe Pfefferspray ein. Die räuberischen Diebe entkamen zunächst, konnten aber aufgrund der guten Beschreibung von Einsatzkräften der Polizei in der Wulwestraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen gegen die vier 17, 19, 21 und 25 Jahre alten Männer aus Libyen und Algerien dauern an.

Am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr hob ein 34 Jahre alter Mann an einem Geldautomaten in der Straße Vor dem Steintor Bargeld ab. Dies entging offenbar nicht drei jungen Männern, die ihn sogleich umlagerten und mit dem Antanz-Trick das Geld wieder aus der Tasche zogen. Der 34-Jährige bemerkte den Diebstahl wenig später und eilte den Männern hinterher. Daraufhin schlugen die Täter auf ihn ein, traten mehrmals gegen seinen Kopf und flüchteten. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Angreifer konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, dunkler Teint, kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken, dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag unterhielten sich im Herdentorsteinweg zwei 17 und 19 Jahre alte Freundinnen, als plötzlich ein fremder Mann dazu kam, die jüngere umarmte und wenig später weiterging. Die 17-Jährige stellte anschließend den Verlust ihrer Kette fest und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte fahndeten und stellten einen 30-jährigen Tunesier noch in Tatortnähe. Die Beute hatte er noch bei sich.

Die Masche:

Der Antanztrick ist eine bekannte Form des Trickdiebstahls, der auch zu einem Raub eskalieren kann. Der Taschendieb tritt vermeintlich freundlich auf, begrüßt das Opfer überschwänglich, klatscht es ab und nimmt es in den Arm, um mit ihm zu tanzen oder stellt sein Bein zwischen das des Opfers um ihm einen Fußballtrick zu zeigen. Diese Unachtsamkeit nutzt der Taschendieb oder ein Komplize aus, um Wertsachen zu entwenden. Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones/Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld

Die Polizei Bremen rät daher:

Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und tragen Sie weder Handy noch Portemonnaie lose in der Hosentasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell