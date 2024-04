POL-HB: Nr.: 0203 --Fahrradfahrer stirbt nach Unfall

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Nordstraße Zeit: 10.04.24, 18.20 Uhr Ein 18-Jähriger drang am Mittwoch in eine Wohnung in Walle ein. Der Eindringling konnte wenig später von der Polizei gefasst werden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Der Einbrecher schlug das Fenster einer Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung an der Nordstraße. Er durchsuchte sämtliche Räume und durchwühlte Schränke und ...

mehr