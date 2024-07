Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter bricht in Vereinsheim ein

In ein Vereinsheim in der Brühlstraße ist im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend ein bislang unbekannter Täter eingestiegen. Dort entwendete er Bargeld sowie mehrere Flaschen Schnaps. Personen, denen im Tatzeitraum im Bereich des Vereinsheims Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Fahrzeug ausgebrannt

Ein ausgebranntes und noch rauchendes Fahrzeug wurde der Polizei am Donnerstag auf einem Waldweg neben der L 325 Höhe Lanzenreute gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an, um den Brand vollends zu löschen. Die Beamten stellten Hinweise auf Brandstiftung an dem total beschädigten Mercedes fest und gehen davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter den Wagen gestohlen und angezündet hat. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Fahrerflucht

Beim Ausparken ist am Donnerstag im Zeitraum zwischen 6.50 Uhr und 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen die Heckklappe eines in der Herknerstraße abgestellten Dacia geprallt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen zufolge soll der Verursacher mit einem gelben Lkw mit roter Aufschrift unterwegs gewesen sein. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Mit über vier Promille hinterm Steuer

Deutlich unsicher war ein 40-jähriger Autofahrer am Donnerstag kurz vor 20 Uhr auf der B 30 bei Gaisbeuren unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten stoppte den Mann und stellte rasch die Ursache für die unsichere Fahrweise fest: ein Alkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen rund 4,3 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und veranlassten eine Blutprobe in einer Klinik. Aufgrund der starken Alkoholisierung des 40-Jährigen nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Er musste die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Zudem wird er die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung tragen müssen.

Altshausen

Unfallverursacher begeht Fahrerflucht

Mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft muss ein 21-Jähriger rechnen, der nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr einfach seine Fahrt fortgesetzt hat. Der 21-Jährige überholte am Ausbauende der B 30 zwischen Altshausen und Vorsee mit seinem Ford den Audi eines 28-Jährigen. Beim Wiedereinscheren streifte er den Audi und fuhr weiter. Der Sachschaden am Audi wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Erst gut eine halbe Stunde nach dem Unfall meldete sich der 21-Jährige bei der Polizei. Die Beamten hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet, da der 28-Jährige die Polizei bereits verständigt hatte.

Isny

Motorradfahrer übersehen - Unfall

Leicht verletzt wurde ein 64 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr an der Einmündung Achener Weg/Untere Öschstraße. Eine 30-jährige Audi-Fahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten Biker, als sie von der Unteren Öschstraße nach links in den Achener Weg abbiegen wollte. Bei der Kollision stürzte der 64-Jährige und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, der Sachschaden am Audi wird ebenfalls auf 4.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Senior auf Irrfahrt

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch gegen einen 87-Jährigen, der am Donnerstagabend auf der B 465 mehrere Unfälle verursacht hat. Der Senior war kurz nach 23 Uhr mit seinem Opel von Bad Wurzach in Richtung Leutkirch unterwegs. Kurz nach Truschwende kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere hundert Meter durchs Bankett. Dadurch wurde die Ölwanne des Wagens beschädigt. Davon unbeeindruckt fuhr der 87-Jährige auf der Fahrbahn weiter, prallte auf Höhe Brugg zweimal in die Leitplanke und kam in der Folge Zeugenangaben zufolge mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Kurz nach Diepoldshofen streikte der Opel, mutmaßlich aufgrund des Ölverlusts, weshalb der Senior ausstieg. Eine alarmierte Polizeistreife beschlagnahmte den Führerschein des 87-Jährigen, der bei der Irrfahrt unverletzt blieb. Hinweise auf Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stellten die Beamten nicht fest. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Die Straßenmeisterei streute die kilometerlange Ölspur ab, der Abschleppdienst kümmerte sich um den Opel.

