Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pkw Brand

Wegen Verdacht der Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei nach einem Brand eines Pkws auf dem Gelände eines Baumarktes in der Bleicherstraße in Ravensburg. Das Feuer wurde am Samstag gegen 01.37 Uhr durch einen Passanten entdeckt. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, da das Feuer im Bereich des Kofferraums und nicht im Motorraum ausgebrochen ist. Der Sachschaden dürfte etwa bei 2000.- Euro liegen. Zeugen welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bleicherstraße gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Auftakt Rutenfest

Pünktlich um 18:00 Uhr am Freitag fand auf der Tribüne vor dem Lederhaus das diesjährige Antrommeln statt. Die Veranstaltung war trotz drückender Hitze sehr gut besucht. Es herrschte dichtes Gedränge um die gesamte Bühne. Auf dem Festgelände der Kuppelnau war anfänglich ruhiger Publikumsverkehr zu verzeichnen. Beim Fassanstich im Festzelt waren ca. 3500 Besucher anwesend. Die restlichen Zelte und Biergärten füllten sich nach und nach, so dass gegen 22:00 Uhr alle voll besetzt waren. Die Polizei musste wegen 6 Straftaten Ermittlungsverfahren einleiten. Außerdem wurden drei Aufenthaltsverbote für das Festgelände ausgesprochen und zwölf jugendschutzrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Die Polizei bilanziert einen normalen Verlauf des Festabends.

Kißlegg A96

Unfall mit Lkw

Am Freitag gegen 13.13 Uhr befuhr eine 22-jährige VW-Fahrerin die A 96 in Fahrtrichtung Memmingen. Zwischen der Anschlussstelle Wangen Nord und der Anschlussstelle Kißlegg bemerkte sie ein Stauende zu spät und konnte noch auf den rechten Fahrstreifen ausweichen. Hierbei kollidierte sie aber mit einer auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Sattelzugmaschine. Aufgrund des Aufpralls drehte sich der VW um 180 Grad und verkeilte sich mit der Sattelzugmaschine. Durch diesen ungewöhnlichen Umstand musste für die Bergung des Fahrzeugs ein Kran angefordert werden. Die Autobahn wurde bis zur endgültigen Bergung gegen 15.26 Uhr halbseitig gesperrt, wodurch es zu einem Rückstau kam. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in die OSK Wangen eingeliefert. Der Gesamtsachschaden an Pkw und Sattelzugmaschine wird auf ca. 60.000 Euro beziffert.

Berg

Pkw kommt von Fahrbahn ab und beschädigt Verkehrszeichen

Am Samstag gegen 02.02 Uhr kommt ein 46-jähriger Seat-Fahrer auf der L291 von Berg kommend in Fahrtrichtung Baienbach von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Verkehrszeichen. An einem Abhang kommt das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrzeuglenker musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Weingarten stellten diese erheblichen Atemalkohol fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 2,5 Promille. Der Fahrer selbst wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Ravensburg verbracht, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000.- Euro. Er wurde durch den Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden am Verkehrszeichen ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell