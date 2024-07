Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Bewohner ertappt Einbrecher/Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

Als am Montagabend (01.07.) ein Unbekannter gegen 23.20 Uhr versuchte, durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Göttinger Straße einzusteigen, wurde ein anwesender Bewohner hellhörig. Sofort schaute er nach dem Rechten und bemerkte nur noch, wie ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann flüchtete. Der Unbekannte ist circa 1,75 Meter groß, kräftig und trug schwarze Kleidung. Der verhinderte Einbrecher hat einen kurzen Vollbart und schwarze Haare.

Zeugen, die die Person auf ihrer Flucht beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell