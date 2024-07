POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt"/AKTION-TU-WAS - Initiative der Polizei für mehr Zivilcourage - Infotainment in Bussen und Bahnen der HEAG Mobilo

Polizeipräsidium Südhessen

Darmstadt: "Sichere Innenstadt"/AKTION-TU-WAS - Initiative der Polizei für mehr Zivilcourage - Infotainment in Bussen und Bahnen der HEAG Mobilo

Im Rahmen der Offensive "Sichere Innenstadt" der Hessischen Landesregierung werben seit Mitte Juni, für die Laufzeit von insgesamt vier Wochen, Plakate der Aktion "Tu Was" auf 300 Bildschirmen im Infotainment von Bussen und Bahnen der HEAG Mobilo für mehr Zivilcourage.

Mit dieser Aktion werden tausende Bürgerinnen und Bürger über die Stadtgrenze von Darmstadt hinaus mit der Aufforderung "Tu was!" zum Handeln animiert, unter anderem mit den Slogans "Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr", "Ruf die Polizei unter 110" oder "Bitte andere um Mithilfe". Die bunten Plakate fallen ins Auge. Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang HEAG Mobilo für die Unterstützung der Kampagne.

Die Aktion gehört zu einem bundesweiten polizeilichen Präventionsprogramm, das für mehr Zivilcourage in der Bevölkerung wirbt. In den Fokus werden hier die "6 Regeln der Zivilcourage" genommen. Die Kernbotschaften finden sich anschaulich auf den "Tu-Was-Plakaten" wieder. Die 6 Botschafter der Zivilcourage-Kampagne zeigen, wie man "eingreift", ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Dabei steht jeder Zivilcourage-Botschafter für einen der Merksätze, die auf unterschiedliche Art und Weise zum Handeln auffordern und sich auf den "Tu-Was-Plakaten" wiederfinden. Ziel der Plakate ist, die Botschaften der Aktion-tu-was kurz und knapp an die Zielgruppe der 18 bis 25-Jährigen zu bringen.

Umfassendere Informationen gibt es unter: www.aktion-tu-was.de

