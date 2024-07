Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebesware dabei und per Haftbefehl gesucht

Darmstadt (ots)

Ein 47-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme am frühen Samstagmorgen (29.6.) und einer richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft. Eine Streife des 1. Polizeireviers hatte den mehrfach polizeibekannten Mann gegen 3.15 Uhr in der Roßdörfer Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten in seiner Sporttasche mehr als 30 originalverpackte Elektronikartikel sowie diverse Gutscheinkarten. Da nicht auszuschließen war, dass die Gegenstände aus Diebstählen stammen, stellten sie die Polizisten sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft dauern noch an. Beim Abgleich der Personalien des 47 Jahre alten Mannes mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte das Streifenteam fest, dass er mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde festgenommen und im Laufe des Samstags einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss kam er in eine Haftanstalt.

