Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kleiner Unfall, großer Rückstau - LKW übersieht PKW

Bild-Infos

Download

Autobahndreieck Moseltal bei Longuich (ots)

Im Berufsverkehr des heutigen Dienstags, 19.09.2023 kam es gegen 07:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Autobahndreieck Moseltal. Der 67-jährige LKW-Fahrer befuhr aus Mehring kommend die Überleitung zur A602. Der unfallbeteiligte PKW der 26-jährigen kam aus Richtung Schweich und befuhr ebenfalls die Überleitung zur A602. In dem Bereich in dem die beiden Fahrspuren zusammen geführt werden, übersah der LKW-Fahrer den PKW, welcher sich rechts neben seinem Fahrerhaus befand. Als der LKW auf die rechte Spur wechselte, kam es zur Kollision mit dem PKW. Dieser drehte sich durch den Aufprall zunächst vor den LKW und anschließend auf die linke Seite neben den LKW, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Der Verkehr konnte zwar an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, dennoch kam es zu erheblichem Rückstau auf der A1 in beiden Fahrtrichtungen. Insbesondere der Verkehr aus Richtung Wittlich war durch die Baustelle ab Salmtal zusätzlich stark beeinträchtigt.

Im Einsatz befanden sich die Polizeiautobahnstation Schweich, ein Rettungswagen zur vorsorglichen Untersuchung der Unfallbeteiligten, sowie die Autobahnmeisterei Schweich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell