POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 60

Bergweiler, BAB 60, Fahrtrichtung Belgien, Höhe Parkplatz "Fintenkapelle" (ots)

Am 18.09.23 gegen 07:48 Uhr kam es auf der BAB 60, Fahrtrichtung Belgien, in Höhe des Parkplatzes "Fintenkapelle" zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 26-jähriger U.S. Soldat hatte, nach gegenwärtigem Ermittlungsstand, die Geschwindigkeit seines BMW nicht den Wetterverhältnissen (feuchte Fahrbahn) angepasst und verlor daraufhin ohne Fremdbeteiligung mit hierfür zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte der BMW mit der Böschung am rechten Fahrbahnrand und wurde im Anschluss zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb mittig der beiden Fahrstreifen auf dem Dach liegen.

Der Fahrer musste schwerstverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden. Am BMW entstand Totalschaden.

Zu Beginn der Unfallaufnahme musste der Verkehr der BAB 60, Fahrtrichtung Belgien, an der Anschlussstelle Wittlich-West durch die Autobahnmeisterei Wittlich abgeleitet werden. Zum späteren Zeitpunkt konnte der Verkehr über den Seitenstreifen am verunfallten BMW vorbeigeleitet werden. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Schweich befand sich noch eine Streife der Polizeiinspektion Schweich im Einsatz. Ebenso waren die Feuerwehren Salmtal, Landscheid und Burgsalm mit insgesamt 28 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren zwei Rtw und ein Rettungshubschrauber für die medizinische Versorgung des jungen U.S. Soldaten erforderlich.

Unfallzeugen, die den Unfallhergang beobachtet hatten, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.

