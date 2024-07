POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Jugendzentrum gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Durch ein aufgebrochenes Fenster drangen zwei Kriminelle in der Nacht zum Montag (01.07.), gegen 3.45 Uhr, in einen Friseursalon in der Taunustraße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend Geld mitgehen. Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher ...

