POL-HP: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots)

Heppenheim: Am Montag (01.07.) kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der Bundesstraße 3 (Darmstädter Straße) in Heppenheim. Der Fahrzeugführer eines LKW wollte von der Darmstädter Straße nach rechts in die Lorscher Straße abbiegen. Da er seinen LKW auf der falschen Fahrspur eingeordnet hatte, wollte er diese auf die Rechtsabbiegerspur wechseln und übersah hierbei den rechts neben sich fahrenden schwarzen Audi eines Heppenheimers.

Beim Spurwechsel touchierte der Fahrzeugführer des LKW den Audi, wodurch an diesem ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Obwohl der Heppenheimer in der Lorscher Straße anhielt, hielt der Fahrzeugführer des LKW nicht an und entfernte sich in Fahrtrichtung Lorsch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem LKW handelte es sich um einen hellen Muldenkipper mit Alzeyer-Kennzeichen.

Nach Angaben des Audi-Fahrers muss der Unfall durch andere Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein. Die Polizei bittet daher darum, dass sich diese Zeugen unter der Rufnummer 06252 / 706-0 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung setzen.

