PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 16-Jähriger wegen versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft - 50-Jähriger mit Messer verletzt

Hofheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Westhessen

Hofheim am Taunus

Dienstag, 26.03.2024

Das Amtsgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst - hat am gestrigen Tage Untersuchungshaft gegen einen 16-jährigen deutschen Jugendlichen angeordnet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main erging ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung sowie des schweren Raubes.

Der Jugendliche soll am Dienstagabend einen 50-jährigen Mann aus Hofheim in der Elisabethenstraße mit einem Messer schwer verletzt haben, nachdem er zuvor im Bereich des Busbahnhofs versucht haben soll, ihn unter Vorhalt des mitgeführten Messers auszurauben. Unmittelbar nach Eintreffen der Polizei wurden der 16-Jährige sowie ein 15-jähriger Begleiter vorläufig festgenommen, während der Verletzte aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 15-Jährige konnte entlassen werden, der 16-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell