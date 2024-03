PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Anbaugeräte von Bagger gestohlen +++ Einbrüche in Wohnhaus und Gaststätte +++ Pedelec aus Carport gestohlen +++ Reifen abmontiert +++ Fußgängerin angefahren

Hofheim (ots)

1. Anbaugeräte von Bagger gestohlen, Hattersheim, Schulstraße, Freitag, 22.03.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 07:30 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende stahlen Diebe von einer Baustelle in Hattersheim hochwertige Baggerteile. Zwischen Freitag und Montag näherten sich die Unbekannten der an einem Kindergarten gelegenen und umfriedeten Baustelle und machten sich an dort gelagerten Baumaschinen zu schaffen. Letztlich entwendeten sie einen Greifer und einen Reißzahn, verluden diese in ein entsprechendes Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Der Wert der Anbaugeräte beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

2. Schmuck bei Einbruch mitgenommen, Eschborn-Niederhöchstadt, Kronberger Straße, Freitag, 22.03.2024, 10:00 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 11:50 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende gelangten Einbrecher in Eschborn-Niederhöchstadt an ihr Ziel. Zwischen Freitag und Montag war es ihnen in der Kronberger Straße gelungen, die Terrassentür eines Wohnhauses mit einem Werkzeug zu öffnen und anschließend die Wohnräume zu durchsuchen. Hier wurden sie fündig und nahmen Schmuck, Uhren und Bargeld an sich, mit denen sie anschließend über alle Berge verschwanden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Einbruch in Gaststätte, Eschborn-Niederhöchstadt, Hauptstraße, Sonntag, 24.03.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es in Eschborn-Nierhöchstatdt zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Im Schutze der Dunkelheit hatten die Täter in der Hauptstraße ein rückwärtiges Fenster des Lokals aufgebrochen und waren durch dieses eingestiegen. Der Gast- sowie ein Büro- und ein Lagerraum wurden durchsucht und eine Kellnergeldbörse samt Bargeld und Alkoholika entwendet. Im Anschluss suchten die Unbekannten das Weite.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Pedelec aus Carport gestohlen, Eschborn-Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Montag, 25.03.2024, 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)In Eschborn-Niederhöchstadt haben am Montagnachmittag Fahrraddiebe zugeschlagen. Aus dem Carport eines Einfamilienhauses in der Steinbacher Straße nahmen sie zwischen 12:00 Uhr uns 16:30 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke "Pegasus" an sich und suchten unerkannt das Weite.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Räder abmontiert, Sulzbach, Bahnstraße, Samstag, 23.03.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 17:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag montierten Diebe in Sulzbach die Räder eines Fahrzeugs ab, um diese zu stehlen. Am Sonntagnachmittag fand der Besitzer eines Opel Meriva seinen zuvor in der Bahnstraße abgestellten Pkw auf Backsteinen und ohne Räder vor. Diese hatten die Täter unbemerkt und unter Zuhilfenahme der Steine gestohlen.

Die Polizeistation Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Fußgängerin angefahren, Eschborn, Hauptstraße / Eschenplatz, Montag, 25.03.2024, 16:53 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Eschborn beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs angefahren und verletzt. Um 16:53 Uhr überquerte eine 26-Jährige aus Darmstadt den Fußgängerüberweg in Höhe der Hauptstraße 16 vom Eschenplatz kommend und wurde dabei von einem 76-Jährigen in einem Peugeot 207 angefahren. Die junge Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Fahrzeug entstand kein sichtbarer Schaden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell