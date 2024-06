Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alarmanlage vertreibt offenbar Einbrecher; Scheune in Ortsmitte brannte und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Dieb fingerte Geldbörse aus Handtasche - Hanau/Innenstadt

(jm) Ein 1,80 bis 1,95 Meter großer Taschendieb war am Dienstagmorgen auf der Leimenstraße zugange und zog einer Fußgängerin die Geldbörse aus der Handtasche. Gegen 10.30 Uhr war die Rentnerin in Höhe einer Bank unterwegs, als ein Unbekannter von hinten an die Dame herantrat. Hierbei öffnete er wohl die am Körper getragene Handtasche und fingerte die Brieftasche heraus. Anschließend flüchte der Mann mit kurzen Haaren und einem Ziegenbart in Richtung Mühlstraße. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Unfallflucht mit weißem Q3: Bestimmte Zeugin gesucht - Hanau

(cb) Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete am Dienstag (18. Juni) eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Oderstraße. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Audi Q3 dotzte gegen 10.20 Uhr beim Ausparken einen parkenden grauen Passat an. Der Passat mit ME-Kennzeichen wurde dadurch an der Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 350 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auf diesem Weg nach einer Zeugin, welche den Unfall meldete und den Fahrzeughalter über das Möbelhaus ausrufen ließ. Bitte melden sie sich bei der ermittelnden Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 9010-0.

3. Wer hat die Schulfenster beschädigt? - Maintal/Dörnigheim

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro haben Unbekannte auf dem Gelände einer Schule in der Ascher Straße (60er Hausnummern) angerichtet. Der oder die Täter hatten dort vier Fensterscheiben beschädigt. Festgestellt wurde dies am Dienstagmorgen. Die Polizei in Maintal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06181 4302-0 zu melden.

4. Alarmanlage vertreibt offenbar Einbrecher - Gelnhausen/Hailer

(jm) Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen in ein Ladengeschäft in der Straße "Im Steinigen Graben" (30er-Hausnummern) einzudringen. Gegen 3.20 Uhr waren die Täter dabei sich Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen, als die Alarmanlage auslöste und sie daraufhin vermutlich flüchteten. Augenscheinlich hatten die Einbrecher das Gebäude nicht betreten. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Scheune in Ortsmitte brannte - Freigericht/Neuses

(cb) Die Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochmorgen, gegen 3.40 Uhr, zu einem Scheunenbrand in die Bahnhofstraße (einstellige Hausnummern) gerufen. Vor Ort brannte das 1. Stock eines seit Jahren leerstehenden Heuschobers. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Brandursachenermittler des Fachkommissariats können nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Brandstiftung nicht ausschließen und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

6. Denkwürdiger Bäckereibesuch: Beleidigung und Hitlergruß führen zu Strafverfahren - Bad Orb

(db) Am Dienstagmorgen sorgte eine 71-jährige Seniorin in einer Bäckerei in der Ludwig-Schmank-Straße für große Empörung und einen Polizeieinsatz mit Folgen. Die Frau hielt sich trotz eines gegen sie bestehenden Hausverbots in der Bäckerei auf. Die Dame wurde durch eine Mitarbeiterin auf ihr Fehlverhalten angesprochen und aufgefordert das Geschäft zu verlassen. Doch anstatt von dannen zu ziehen, mündete das weitere Verhalten der Seniorin in einer Respektlosigkeit. Die Dame soll die Mitarbeiterin zunächst verbal beleidigt und ihr dann ins Gesicht gespuckt haben. Aufgrund der nun eskalierten Situation wurde die Polizei verständigt. Nach Eintreffen der Beamten soll die 71-Jährige im Zuge der Personalienfeststellung den Hitlergruß und eine NS-Parole gerufen haben. Die Seniorin aus Bad Orb muss sich nun wegen Verdachts der Beleidigung und der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen strafrechtlich verantworten.

Offenbach 26.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell