Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raub durch Personengruppe in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots)

Am gestrigen Abend eignete sich ein Raub in Rostock Lütten Klein zum Nachteil zweier lettischer Staatsbürger. Gegen 20:22 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer größeren Personengruppe im Bereich der Straßenunterführung zum Straßenhaltepunkt Lütten Klein mitgeteilt. Die beiden 35- und 36-jährigen Geschädigten waren auf dem Weg entlang des Warnowparks zum rückwärtig gelegenen Fußgängertunnel, um mit einem Bus vom Haltepunkt Lütten Klein mitzufahren. Im Bereich des dortigen Eingangs zur Unterführung hielt sich eine größere Personengruppe von etwa 20 Jugendlichen auf, die auf die beiden Passanten aufmerksam wurde. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung wurde ein Geschädigter mittels mehrmaliger Faustschläge in den Nackenbereich angegriffen und fiel zu Boden. Dabei gelang es den unbekannten Tätern 50 Euro Bargeld zu entwenden. Der zweite Geschädigte erhielt ebenfalls mehrere Schläge und Tritte. Beide Männer blieben leicht verletzt. Anschließend flüchtete die Personengruppe vermutlich in Richtung Warnowpark und weiter in den Bereich des Stadtteils Rostock Lütten Klein. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der tatverdächtigen Personengruppe. Die Rostocker Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder weitere Hinweise zu der Personengruppe geben können. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916- 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

