Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Abschlussmeldung zu körperlicher Auseinandersetzung in Schweriner Linienbus

Schwerin (ots)

Am heutigen Tag ging über den Polizeinotruf um 13:30 Uhr die Information ein, dass es in einem Bus in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen gekommen ist. Die Beamten konnten den Linienbus feststellen und zur Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz zurück begleiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in dem vollbesetzten Linienbus zu Streitigkeiten beim Ein- und Aussteigen. In der Folge versprühte einer der Fahrgäste Tierabwehrspray und verletzte insgesamt 12 Personen leicht. Die Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen, welche unter anderem die Personalienfeststellung der insgesamt 111 Fahrgäste beinhaltete, konnte der 22 jährige algerische Tatverdächtige identifiziert und festgenommen werden. Die verletzten Fahrgäste sind ausschließlich Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung, welche aus Syrien, Afghanistan und dem Irak kommen.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

