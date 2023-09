Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 18jähriger Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwerstverletzt

Kessin bei Rostock (ots)

Kessin - Am frühen Nachmittag des 29.09.2023 kam es in der Ortslage Kessin (LK Rostock) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 18jährige deutsche Fahrradfahrer die Ortslage Kessin aus Richtung Rostock kommend. Er querte die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW. Der infolgedessen schwerstverletzte Fahrradfahrer wurde mittels Rettungswagen in die Uniklinik Rostock verbracht. Die 33jährige Fahrzeugführerin des PKW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 21.500EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt Kessin für circa 1h vollgesperrt werden. Ein Sachverständiger der Dekra kam ebenfalls zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Kai Lübbe Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

