Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 12.000 Euro Schaden nach Unfall auf der BAB 20

Bad Doberan (ots)

Am späten Mittwoch, 27.09.2023, ereignete sich gegen 23:00 Uhr auf der BAB 20 ein Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Mercedes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und es zu einem größeren Sachschaden kam. Der 27-jährige Fahrer des Mercedes befuhr zum Unfallzeitpunkt die BAB 20 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Lübeck. Etwa zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Bad Doberan, im dortigen Baustellenbereich, fuhr der Pkw aus bislang noch unbekannter Ursache in die rechte Außenschutzplanke und verlor die Kontrolle über den Pkw. Im weiteren Verlauf prallte der Fahrzeugführer in die Gleitschutzwand und kam auf beiden Fahrstreifen im Baustellenbereich zum Stehen. Zur Unfallaufnahme, medizinischen Versorgung des verletzten Fahrzeugführers und zur Bergung des Mercedes musste die BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Bad Doberan und Kröpelin bis ca. 00:45 Uhr des 28.09.2023 gesperrt werden. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Satow kamen ebenfalls an der Unfallstelle zum Einsatz. Die Gleitschutzwand in der Baustelle wurde bei dem Unfall derart deformiert, dass sie auf die Gegenfahrbahn, welche in Richtung Stettin führt, hineinragte. Zur Vornahme der erforderlichen Reparatur musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin für etwa 30min voll gesperrt werden. Der 27-Jährige verletzte sich leicht und wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Rostocker Uniklinikum gefahren. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 12.000 Euro geschätzt. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers ergab keine Auffälligkeiten. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

